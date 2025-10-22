PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsüberwachungsmaßnahmen zu Wochenbeginn

Linz am Rhein (ots)

Zu Wochenbeginn führten die Beamtinnen und Beamten der Polizei Linz am Rhein verstärkt Verkehrsüberwachungsmaßnahmen mit den Schwerpunkten Ablenkung, Insassensicherheit und Geschwindigkeit durch. Im Rahmen der Kontrollen konnten insgesamt 10 Verstöße wegen der unerlaubten Nutzung von Mobiltelefonen am Steuer festgestellt werden. Zudem wurden 4 Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet. Bei einer Geschwindigkeitsüberwachung in den Abendstunden auf der B42 in Höhe Erpel registrierten die Einsatzkräfte 7 Geschwindigkeitsverstöße. Den traurigen Spitzenwert erreichte ein Fahrzeugführer mit 85 km/h bei erlaubten 50 km/h.

Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang daran:

   - Ablenkung durch die Nutzung von Mobiltelefonen ist eine der 
     häufigsten Unfallursachen.

Schon ein kurzer Blick aufs Handy kann schwere Folgen haben. Lassen Sie das Telefon während der Fahrt liegen - Ihre Aufmerksamkeit gehört ganz dem Straßenverkehr.

   - Geschwindigkeit bleibt weiterhin einer der Hauptfaktoren bei 
     schweren Verkehrsunfällen.

Passen Sie Ihre Fahrweise stets den Straßen-, Verkehrs- und Witterungsverhältnissen an.

   - Wer sich an die Verkehrsregeln hält, schützt nicht nur sich 
     selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz/Rhein

Telefon: 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

