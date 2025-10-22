Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch in Gebäude in der Waldstraße

Pracht (ots)

Im Zeitraum zwischen dem Abend des 17.10.2025 und dem Morgen des 20.10.2025 versuchte eine unbekannte Täterschaft über den rückwärtigen Bereich in ein Gebäude in der Waldstraße in Pracht zu gelangen. Es blieb bei einem Versuch, ein Eindringen in das Gebäude ist nicht gelungen. Hinweise in dieser Angelegenheit sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.

