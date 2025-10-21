Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person
Niederfischbach (ots)
Am Montagnachmittag, gegen 17:00 UHhr, befuhr eine 64-jährige Leichtkraftradfahrerin die K 88 von Niederfischbach in Richtung Harbach. Infolge unangepasster Geschwindigkeit kam sie in einer Linkskurve auf der nassen Fahrbahn zu Fall, wobei sie sich verletzte und einem Krankenhaus zugeführt werden musste. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
Telefon: 02741-926 145
PHK Gerhardus
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell