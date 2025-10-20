PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Einbruchdiebstahl in Unternehmen

Windhagen (ots)

In der Zeit von Freitag, den 17.10.2025 17:30 Uhr, bis Montag, den 20.10.2025 15:00 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt zu einem Unternehmensgelände in der Straße "Zum Klarenplatz" in Windhagen. Im Rahmen des Einbruchs wurden durch diese mehrere Maschinenteile entwendet.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

