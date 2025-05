Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250513- 0507 Frankfurt- Rödelheim: Öffentlichkeitsfahndung nach tödlicher Schussabgabe bei "Aktenzeichen XY ... Ungelöst"

Frankfurt (ots)

(ma) Wie in den Medien hinreichend bekannt, kam es am 12. Dezember 2022 zu einer tödlichen Schussabgabe in Frankfurt Rödelheim.

Gegen 20:10 Uhr wurde der 56-jährige Dario KLECINA auf dem Gehweg der Schmittener Straße auf Höhe der Hausnummer 2 in Frankfurt am Main von einem oder mehreren unbekannten Täter/n durch mehrere Schüsse tödlich verletzt.

Herr KLECINA war am Tattag (Montag) mit seinem Fahrzeug im Frankfurter Stadtgebiet unterwegs.

Die Frankfurter Kriminalpolizei wendet sich erneut an die Öffentlichkeit und bittet um sachdienliche Hinweise zum Opfer und zum Tatgeschehen.

- Wer kann sachdienliche Hinweise zum Geschehen am 12.12.2022 geben? - Wer kann Angaben zur Person des Geschädigten machen? - Wer hat den Geschädigten und/ oder seinen PKW (weißer Nissan XTrail, Kennzeichen F-FM 548) am Tattag gesehen? - Wer hat in den Tagen vor der Tat auffällige Wahrnehmungen zum Geschädigten und/ oder seinem PKW festgestellt?

Um weitere entscheidende Hinweise zu erhalten, wird der Fall am morgigen Mittwoch (14. Mai 2025) bei Aktenzeichen XY vorgestellt.

Für Hinweise, die zur Ermittlung des beziehungsweise der Täter führen, wird eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle und insbesondere das Polizeipräsidium Frankfurt am Main (Kommissariat 11) unter der Rufnummer 069/ 755 - 51188 entgegen.

