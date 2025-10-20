Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Fahrraddiebstahl in Neustadt (Wied) OT Funkenhausen
Neustadt (Wied) OT Funkenhausen (ots)
In der Nacht vom 19.10.2025 auf den 20.10.2025 kam es in Neustadt (Wied), Ortsteil Funkenhausen, zum Diebstahl eines in der Hofeinfahrt angeschlossenen Elektro-Fahrrades.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
