Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrraddiebstahl in Neustadt (Wied) OT Funkenhausen

Neustadt (Wied) OT Funkenhausen (ots)

In der Nacht vom 19.10.2025 auf den 20.10.2025 kam es in Neustadt (Wied), Ortsteil Funkenhausen, zum Diebstahl eines in der Hofeinfahrt angeschlossenen Elektro-Fahrrades.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell