Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Raubüberfall auf EDEKA-Markt, mind. 3 Täter flüchtig

Niederfischbach (ots)

Am Samstag, dem 18.10.2025 kam es gegen 20:30 Uhr zu einem bewaffneten Überfall auf den EDEKA-Markt in Niederfischbach, An der Stürze. Die Angestellten wurden beim Verlassen des Geschäftes von 3 Tätern abgepasst und zurück in den Markt gedrängt. Sie wurden ins Büro dirigiert, wo sie den Tresor öffnen mussten. Es Täter raubten Bargeld im unteren vierstelligen Bereich und verließen den Tatort nach wenigen Minuten wieder. Vermutlich um eine Verfolgung durch die Geschädigten zu verhindern versprühten sie Reizgas.

Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise auf ein Fluchtfahrzeug liegen derzeit nicht vor. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Bekleidet waren sie mit schwarzen Jacken und schwarze Sturmhauben. Die Täter waren zwischen 1,75m und 1,90m groß. Sie sprachen mit ggfs. französischem Akzent und hatten eine eher dunklere Hautfarbe.

Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Die Anwohner der umliegenden Straßen bzw. der Konrad-Adenauer-Straße, welche über Videokameras an Haustür oder Grundstück verfügen, werden gebeten, diese nach entsprechenden Auffälligkeiten zu kontrollieren.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ
Kriminalinspektion Betzdorf
Markus Ebert, KHK

Friedrichstraße 21
57518 Betzdorf
Tel.: 02741/926-200
Fax: 06131/4868-7451
Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

