POL-PDNR: Diebstahl von Autoreifen

Michelbach (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 18.10.2025, 18:30 Uhr und dem 19.10.2025, 20:00 Uhr entwendete eine unbekannte Täterschaft zwei Sätze Autoreifen mitsamt zugehöriger Felgen von einem Grundstück in der Burgwiesenstraße in Michelbach. Hinweise zu der unbekannten Täterschaft sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681-946 0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
