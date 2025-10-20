Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Diebstahl von Autoreifen
Michelbach (ots)
Im Zeitraum zwischen dem 18.10.2025, 18:30 Uhr und dem 19.10.2025, 20:00 Uhr entwendete eine unbekannte Täterschaft zwei Sätze Autoreifen mitsamt zugehöriger Felgen von einem Grundstück in der Burgwiesenstraße in Michelbach. Hinweise zu der unbekannten Täterschaft sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.
