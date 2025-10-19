PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Fahrzeugführerin unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln festgestellt

Hamm (Sieg) (ots)

Am 19.10.2025 gegen 16:45 Uhr konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen auf der B256, im Bereich der Landesgrenze zu NRW, eine Verkehrskontrolle mit einem PKW durchführen. Bei der 43-jährigen Fahrzeugführerin konnten Anzeichen auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht. Der 43-Jährigen Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen, sowie die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren gegen die Fahrerin wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen

Tel.:02681/9460
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

