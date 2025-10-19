PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Melsbach

Melsbach (ots)

In der Zeit von Samstag den 18.10.2025 ca. 20 Uhr, bis Sonntag den 19.10.2025, ca. 08:30 Uhr, ereignete sich in der Kreuzkirchstraße in 56581 Melsbach ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte Höhe der Hausnummer 22 mit einem geparkten PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Der geparkte PKW wurde hierbei erheblich beschädigt. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 11:39

    POL-PDNR: Körperverletzung unter Heranwachsenden

    Unkel (ots) - Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einer Schlägerei zwischen Heranwachsenden auf der Kamener Straße in Unkel. Der 21-jährige Geschädigte wurde gegenüber des Schwimmbades durch zwei unbekannte Täter ins Gesicht geschlagen. Diese entfernten sich anschließend in Richtung des Unkeler Bahnhofs. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Linz am Rhein unter ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 11:34

    POL-PDNR: Bedrohung mit Messer

    Rheinbrohl (ots) - Am Samstagnachmittag (18.10.2025) sei eine Spaziergängerin durch einen ihr unbekannten Mann mit einem Messer bedroht worden. Die 67-jährige Geschädigte sei gegen 17 Uhr mit ihrem Hund am Dorntalsweg in Rheinbrohl spazieren gegangen, als ihr dort ein ihr unbekannter Mann begegnet sei. Dieser habe ein Brotmesser in der Hand gehalten und die Spaziergängerin beleidigt. Als der Hund der 67-Jährigen daraufhin angeschlagen habe, habe der Täter die Flucht ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 11:25

    POL-PDNR: Bedrohung und Reizgasangriff

    Vettelschoß (ots) - Am Freitagabend (17.10.2025) erhielt die Polizeiinspektion Linz am Rhein mehrere Meldungen über eine Person, welche in einem Restaurant in Vettelschoß Reizgas versprüht habe. Nachdem die Person der Lokalität verwiesen wurde, habe er sich mit einem Besteckmesser bewaffnet und vor dem Restaurant randaliert. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den 40-Jährigen in Gewahrsam. Im polizeilichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren