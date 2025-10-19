PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Bedrohung mit Messer

Rheinbrohl (ots)

Am Samstagnachmittag (18.10.2025) sei eine Spaziergängerin durch einen ihr unbekannten Mann mit einem Messer bedroht worden. Die 67-jährige Geschädigte sei gegen 17 Uhr mit ihrem Hund am Dorntalsweg in Rheinbrohl spazieren gegangen, als ihr dort ein ihr unbekannter Mann begegnet sei. Dieser habe ein Brotmesser in der Hand gehalten und die Spaziergängerin beleidigt. Als der Hund der 67-Jährigen daraufhin angeschlagen habe, habe der Täter die Flucht ergriffen. Umfassende Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen am Tatnachmittag werden an die Polizeiinspektion Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-9430 erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ
Polizeiinspektion Linz am Rhein

Am Konvikt 1
53545 Linz am Rhein
Tel.: 02644/943-0
Fax: 02644/943-100
E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

