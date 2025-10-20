Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nötigung im Straßenverkehr auf der B 256

Schürdt/Flammersfeld (ots)

Am Freitag, den 17.10.2025, kam es gegen 19:30 Uhr auf der B 256 zwischen den Ortslagen Schürdt und Flammersfeld zu folgendem Vorfall im Straßenverkehr. Ein Verkehrsteilnehmer befuhr die B 256 aus Fahrtrichtung Schürdt kommend in Richtung Flammersfeld und mußte aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges, welches sich trotz nahendem Gegenverkehr in einem Überholvorgang befand, stark abbremsen und auf den unbefestigten Fahrbahnrand ausweichen. Es kam nicht zu einem Verkehrsunfall, der Überholende hatte bereits zuvor und im Anschluß mehrere Pkw auf der Strecke zwischen Flammersfeld und Schürdt überholt. Hinweise zu der Verkehrssituation oder dem Überholenden Pkw sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.

