PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Falschfahrer auf der B 256

Neuwied (ots)

Am Sonntag, den 19.10.2025, gegen 13:40 Uhr wurde der Polizei Neuwied ein Falschfahrer auf der B 256 in Neuwied auf der Richtungsfahrbahn nach Rengsdorf gemeldet. Zum Zeitpunkt des Anrufes hatte der Falschfahrer die B 256 an der Auffahrt Niederbieber bereits wieder verlassen. Durch die Falschfahrt und das anschließende Wendemanöver kam es zu Gefährdungen des fließenden Verkehrs. Durch Zeugen konnte das amtliche Kennzeichen des Falschfahrers mitgeteilt werden. Es handelte sich hierbei um einen 68-jährigen Mann aus dem Rhein-Lahn-Kreis. Ein Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln lag nach ersten Erkenntnissen nicht vor. Der Führerschein des verantwortlichen Fahrers wurde in der Folge beschlagnahmt. Zeugen, die durch das Fahrverhalten des genannten Fahrzeugführers gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631/878-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Neuwied
Telefon: 02631/878-0
E-Mail: pineuwied@polizei.rlp.de
PHK Krämer

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 08:27

    POL-PDNR: Diebstahl von Autoreifen

    Michelbach (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 18.10.2025, 18:30 Uhr und dem 19.10.2025, 20:00 Uhr entwendete eine unbekannte Täterschaft zwei Sätze Autoreifen mitsamt zugehöriger Felgen von einem Grundstück in der Burgwiesenstraße in Michelbach. Hinweise zu der unbekannten Täterschaft sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681-946 0 ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 08:22

    POL-PDNR: Nötigung im Straßenverkehr auf der B 256

    Schürdt/Flammersfeld (ots) - Am Freitag, den 17.10.2025, kam es gegen 19:30 Uhr auf der B 256 zwischen den Ortslagen Schürdt und Flammersfeld zu folgendem Vorfall im Straßenverkehr. Ein Verkehrsteilnehmer befuhr die B 256 aus Fahrtrichtung Schürdt kommend in Richtung Flammersfeld und mußte aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges, welches sich trotz nahendem Gegenverkehr in einem Überholvorgang befand, stark ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 19:07

    POL-PDNR: Fahrzeugführerin unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln festgestellt

    Hamm (Sieg) (ots) - Am 19.10.2025 gegen 16:45 Uhr konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen auf der B256, im Bereich der Landesgrenze zu NRW, eine Verkehrskontrolle mit einem PKW durchführen. Bei der 43-jährigen Fahrzeugführerin konnten Anzeichen auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter Test bestätigte den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren