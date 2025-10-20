PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Einbruch in die Räumlichkeiten der evangelischen Kirchengemeinde Asbach.

Asbach (ots)

Im Zeitraum vom 19.10.2025, 12:00 Uhr bis 20.10.2025, 08:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten der evangelischen Kirchengemeinde Asbach ein. Hierbei hebelten die Täter eine Tür auf. Zur Zeit liegen der Polizei Straßenhaus noch keinerlei Hinweise zu den Tätern vor.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen im o.g. Tatzeitraum, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

