POL-PDNR: Trickdiebstahl in Ehlscheid

Ehlscheid (ots)

Am 18.10.2025 gegen 12:00 Uhr kam es zu einem Trickdiebstahl im Kornblumenweg in Ehlscheid. Ein noch unbekannter Täter klingelte an der Haustür und interessierte sich für Mode, Schmuck und Antiquitäten. Im Rahmen eines vorgetäuschten Kaufgespräches lenkte dieser die Geschädigte ab und entwendete Schmuck aus der Wohnung. Der Täter entfernte sich mit einem weißen Lieferwagen von der Örtlichkeit.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zum Täter oder dessen Fahrzeug der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

  • 20.10.2025 – 12:36

    POL-PDNR: Einbruch in die Räumlichkeiten der evangelischen Kirchengemeinde Asbach.

    Asbach (ots) - Im Zeitraum vom 19.10.2025, 12:00 Uhr bis 20.10.2025, 08:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten der evangelischen Kirchengemeinde Asbach ein. Hierbei hebelten die Täter eine Tür auf. Zur Zeit liegen der Polizei Straßenhaus noch keinerlei Hinweise zu den Tätern vor. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 12:15

    POL-PDNR: Raubüberfall auf EDEKA-Markt, mind. 3 Täter flüchtig

    Niederfischbach (ots) - Am Samstag, dem 18.10.2025 kam es gegen 20:30 Uhr zu einem bewaffneten Überfall auf den EDEKA-Markt in Niederfischbach, An der Stürze. Die Angestellten wurden beim Verlassen des Geschäftes von 3 Tätern abgepasst und zurück in den Markt gedrängt. Sie wurden ins Büro dirigiert, wo sie den Tresor öffnen mussten. Es Täter raubten Bargeld im ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 10:54

    POL-PDNR: Falschfahrer auf der B 256

    Neuwied (ots) - Am Sonntag, den 19.10.2025, gegen 13:40 Uhr wurde der Polizei Neuwied ein Falschfahrer auf der B 256 in Neuwied auf der Richtungsfahrbahn nach Rengsdorf gemeldet. Zum Zeitpunkt des Anrufes hatte der Falschfahrer die B 256 an der Auffahrt Niederbieber bereits wieder verlassen. Durch die Falschfahrt und das anschließende Wendemanöver kam es zu Gefährdungen des fließenden Verkehrs. Durch Zeugen konnte das ...

    mehr
