Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Leichtverletzter
Steinebach/Sieg (ots)
Am Montagmorgen, gegen 09:00 Uhr, befuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Pkw die K 119 von Steinebach in Richtung Elben. Infolge unangepasster Geschwindigkeit kam sie mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr dabei die Schutzplanke. Sie wurde leichtverletzt. Es entstand Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
Telefon: 02741-926 145
PHK Gerhardus
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell