POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Leichtverletzter

Ehlscheid (ots) - Am 18.10.2025 gegen 12:00 Uhr kam es zu einem Trickdiebstahl im Kornblumenweg in Ehlscheid. Ein noch unbekannter Täter klingelte an der Haustür und interessierte sich für Mode, Schmuck und Antiquitäten. Im Rahmen eines vorgetäuschten Kaufgespräches lenkte dieser die Geschädigte ab und entwendete Schmuck aus der Wohnung. Der Täter entfernte sich mit einem weißen Lieferwagen von der Örtlichkeit. ...

mehr