PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kontrollen nach dem Jugendschutz- und Tabakerzeugnisgesetz

Neuwied (ots)

Am 16.10.2025 fanden unter Beteiligung der Polizei, des Zolls sowie des Verbraucherschutzes und des Ordnungsamts Neuwied behördenübergreifende Kontrollen von Kiosken in der Neuwieder Innenstadt statt. Zielrichtung waren Verstöße gegen das Jugendschutz- und das Tabakerzeugnisgesetz. Unter Beteiligung von minderjährigen Testkäufern wurde insbesondere kontrolliert, ob sich die Verkäufer an die Bestimmungen des JuSchG halten und nur legale Tabakprodukte verkaufen.

In vier Fällen wurden den Testkäufern Tabakprodukte verkauft sowie in weiteren Fällen zusätzliche Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz festgestellt. Nach der JuSchG-Kontrolle wurde durch den Zoll eine steuerliche Durchsicht durchgeführt. Hierbei konnten bei zwei Kiosken in den Geschäftsräumen und den Lagerräumen Produkte festgestellt werden, deren in Verkehr bringen nach dem TabakErzG verboten ist. Bei den Produkten handelt es sich um sog. "Tornado Vapes", E-Zigaretten, welche mehr Füllvolumen besitzen als erlaubt, sowie "Snus", ein rauchloses Tabakprodukt, welche unter die Lippe gelegt wird und dort sein Nikotin freisetzt.

Es wurden mehrere Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz, Strafverfahren nach dem Tabakerzeugnisgesetz und ein Verfahren wegen Verstoßes gegen die Abgabenordnung eingeleitet.

Die gemeinsamen Kontrollmaßnahmen sollen in Zukunft fortgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polzeiinspektion Neuwied
Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 10:43

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

    Niederfischbach (ots) - Am Montagnachmittag, gegen 17:00 UHhr, befuhr eine 64-jährige Leichtkraftradfahrerin die K 88 von Niederfischbach in Richtung Harbach. Infolge unangepasster Geschwindigkeit kam sie in einer Linkskurve auf der nassen Fahrbahn zu Fall, wobei sie sich verletzte und einem Krankenhaus zugeführt werden musste. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf Telefon: ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 10:37

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Leichtverletzter

    Steinebach/Sieg (ots) - Am Montagmorgen, gegen 09:00 Uhr, befuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Pkw die K 119 von Steinebach in Richtung Elben. Infolge unangepasster Geschwindigkeit kam sie mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr dabei die Schutzplanke. Sie wurde leichtverletzt. Es entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf Telefon: 02741-926 145 PHK ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 18:36

    POL-PDNR: Einbruchdiebstahl in Unternehmen

    Windhagen (ots) - In der Zeit von Freitag, den 17.10.2025 17:30 Uhr, bis Montag, den 20.10.2025 15:00 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt zu einem Unternehmensgelände in der Straße "Zum Klarenplatz" in Windhagen. Im Rahmen des Einbruchs wurden durch diese mehrere Maschinenteile entwendet. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen, der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren