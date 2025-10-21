PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 38 Jährige Fahrzeugführerin unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln

Altenkirchen (ots)

Am 21.10.2025 gegen 18:45 Uhr konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen auf der Siegener Straße in Altenkirchen eine Verkehrskontrolle mit einem PKW durchführen. Bei der 38-jährigen Fahrzeugführerin konnten Anzeichen auf eine akute Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht. Der 38-Jährigen Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen, sowie die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren gegen die Fahrerin wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen

Tel.: 02681/9460
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 11:38

    POL-PDNR: Kontrollen nach dem Jugendschutz- und Tabakerzeugnisgesetz

    Neuwied (ots) - Am 16.10.2025 fanden unter Beteiligung der Polizei, des Zolls sowie des Verbraucherschutzes und des Ordnungsamts Neuwied behördenübergreifende Kontrollen von Kiosken in der Neuwieder Innenstadt statt. Zielrichtung waren Verstöße gegen das Jugendschutz- und das Tabakerzeugnisgesetz. Unter Beteiligung von minderjährigen Testkäufern wurde ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 10:43

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

    Niederfischbach (ots) - Am Montagnachmittag, gegen 17:00 UHhr, befuhr eine 64-jährige Leichtkraftradfahrerin die K 88 von Niederfischbach in Richtung Harbach. Infolge unangepasster Geschwindigkeit kam sie in einer Linkskurve auf der nassen Fahrbahn zu Fall, wobei sie sich verletzte und einem Krankenhaus zugeführt werden musste. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf Telefon: ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 10:37

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Leichtverletzter

    Steinebach/Sieg (ots) - Am Montagmorgen, gegen 09:00 Uhr, befuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Pkw die K 119 von Steinebach in Richtung Elben. Infolge unangepasster Geschwindigkeit kam sie mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr dabei die Schutzplanke. Sie wurde leichtverletzt. Es entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf Telefon: 02741-926 145 PHK ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren