Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 38 Jährige Fahrzeugführerin unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln

Altenkirchen (ots)

Am 21.10.2025 gegen 18:45 Uhr konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen auf der Siegener Straße in Altenkirchen eine Verkehrskontrolle mit einem PKW durchführen. Bei der 38-jährigen Fahrzeugführerin konnten Anzeichen auf eine akute Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht. Der 38-Jährigen Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen, sowie die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren gegen die Fahrerin wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell