Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Verkehrskontrolle , Verdacht auf Betäubungsmittelbeeinflussung
Roth (ots)
Roth-Am Donnerstag, 23.10.25, gegen 01:00 Uhr führten Beamte der PI Altenkirchen eine Verkehrskontrolle in der Siegstraße in Roth durch. Hierbei konnten bei der verantwortlichen 35-jährigen Fahrzeugführerin Anzeichen auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.
