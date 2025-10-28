Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Hyundai i30 beschädigt - Zeugen gesucht
Nordhorn (ots)
Zwischen dem 26. Oktober 17 Uhr und 28. Oktober 7.20 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz an der Hagenstraße in Höhe der Hausnummer 25 abgestellter schwarzer Hyundai i30 durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend setzte der Verursache seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.
