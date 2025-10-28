PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Hyundai i30 beschädigt - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Zwischen dem 26. Oktober 17 Uhr und 28. Oktober 7.20 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz an der Hagenstraße in Höhe der Hausnummer 25 abgestellter schwarzer Hyundai i30 durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend setzte der Verursache seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
  • 28.10.2025 – 10:12

    POL-EL: Lähden - Hochwertige Fahrzeugteile von Firmengelände entwendet

    Lähden (ots) - In der Zeit zwischen Samstagvormittag und Montagmorgen haben bislang unbekannte Täter auf dem Gelände einer Spedition an der Lanzstraße in Lähden mehrere Neufahrzeuge beschädigt und Fahrzeugteile entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über den mit Stacheldraht gesicherten Zaun Zugang zu dem Gelände. Anschließend ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 10:02

    POL-EL: Meppen - Versuchter Einbruch in Berufsbildende Schulen

    Meppen (ots) - Zwischen Freitagmittag und Sonntagmorgen kam es auf dem Gelände der Berufsbildenden Schulen (BBS) in Meppen zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter beschädigten im Bereich zwischen den Gebäuden B1 und B2 eine Glastür. Dabei wurde die äußere Scheibe der Verglasung stark beschädigt. In das Gebäude gelangten die Täter jedoch nicht. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen ...

    mehr
