POL-EL: Nordhorn - Hyundai i30 beschädigt - Zeugen gesucht

Meppen (ots) - Zwischen Freitagmittag und Sonntagmorgen kam es auf dem Gelände der Berufsbildenden Schulen (BBS) in Meppen zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter beschädigten im Bereich zwischen den Gebäuden B1 und B2 eine Glastür. Dabei wurde die äußere Scheibe der Verglasung stark beschädigt. In das Gebäude gelangten die Täter jedoch nicht. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen ...

