POL-EL: Nordhorn - Pfeiler an Parkhaus beschädigt
Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag, 23. Oktober, gegen 12:50 Uhr, wurde im Parkhaus an der Firnhaberstraße 16 in Nordhorn ein Pfeiler durch ein Fahrzeug beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein weißer Volvo aus dem Parkhaus heraus und touchierte dabei mit der rechten Fahrzeugseite einen Pfeiler. In der Folge wurde der Außenspiegel des Fahrzeugs beschädigt und eine Sandsteinplatte am Pfeiler stürzte herab und zerbrach. Der Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Nach derzeitigen Ermittlungen saß auf dem Beifahrersitz vermutlich eine ältere Frau, geschätzt etwa 80 Jahre alt. Das Fahrzeug dürfte ein niederländisches Kennzeichen gehabt haben.

Die Polizei Nordhorn bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem beteiligten Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05921 / 3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

