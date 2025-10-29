Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lengerich - Brand in Einfamilienhaus: vermutlich technische Ursache

Lengerich (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es in Lengerich, Am Dorfbach, zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gekommen. Gegen 14:50 Uhr wurde die Feuerwehr über eine Rauchentwicklung informiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden offenbar versehentlich Sicherungen eingeschaltet, die zuvor vom Hauseigentümer aus Sicherheitsgründen dauerhaft abgeschaltet worden waren. In einem nicht mehr genutzten Küchenbereich im Obergeschoss kam es dadurch mutmaßlich zur Überhitzung eines eingeschalteten Herdes.

Der Raum brannte vollständig aus, das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell