Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Pkw-Brand in der Nacht

Haren (ots)

In der Nacht zu Mittwoch ist es in Haren zu einem Pkw-Brand gekommen. Gegen 00:35 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Straße An der Wieke alarmiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein auf einer Hofeinfahrt abgestellter Pkw in Brand. Das Feuer breitete sich rasch aus und erfasste zudem eine angrenzende Hecke. Auch ein in der Nähe geparkter Firmenwagen wurde durch die Hitzeeinwirkung beschädigt.

Der betroffene Fahrzeughalter sowie ein Anwohner waren durch laute Knallgeräusche auf das Feuer aufmerksam geworden. Verletzt wurde niemand. Der Pkw ein Ford Ranger brannte vollständig aus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell