Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sustrum - Hund bei Unfall verletzt: Polizei sucht Verursacher

Sustrum (ots)

Am Dienstagabend (28. Oktober 2025) ist es in Sustrum zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Gegen 17:09 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die Nord-Süd-Straße aus Richtung Niederlangen-Siedlung kommend in Fahrtrichtung Sustrum-Moor.

An der Kreuzung Nord-Süd-Straße / Drosselweg / Lerchenstraße lief plötzlich ein Hund auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und dem Tier, das hierbei verletzt wurde. Auch am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Der/Die bislang unbekannte Fahrer/in setzte seine/ihre Fahrt fort, ohne sich um das verletzte Tier oder eine Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Haren bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den beteiligten Pkw geben können, sich unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

