PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Unfallflucht auf Parkplatz eines Seniorenzentrums: Polizei sucht Zeugen

Lathen (ots)

Am Montag (27. Oktober 2025) kam es in Lathen zwischen 13:30 Uhr und 21:30 Uhr auf dem Parkplatz des Seniorenzentrums Haus Simeon (Eschring 3) zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten schwarzen Opel Mokka. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder zu einem beschädigten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 06:58

    POL-EL: Sustrum - Hund bei Unfall verletzt: Polizei sucht Verursacher

    Sustrum (ots) - Am Dienstagabend (28. Oktober 2025) ist es in Sustrum zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Gegen 17:09 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die Nord-Süd-Straße aus Richtung Niederlangen-Siedlung kommend in Fahrtrichtung Sustrum-Moor. An der Kreuzung Nord-Süd-Straße / Drosselweg / Lerchenstraße lief plötzlich ein Hund auf die Fahrbahn. ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 06:56

    POL-EL: Lingen - Baum mutwillig beschädigt: Polizei sucht Zeugen

    Lingen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat in Lingen einen städtischen Baum mutwillig beschädigt. Am 14. August 2025 bemerkten ein Mitarbeiter der Stadt Lingen sowie Vertreter einer Fachfirma bei einer Begehung der städtischen Grünflächen im Bereich Gauerbach im rückwärtigen Bereich des Rüskenweg, dass ein Baum offenbar gezielt angebohrt und angesägt worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden in die ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 06:47

    POL-EL: Salzbergen - Zwei Leichtverletzte nach Unfall auf der A30

    Salzbergen (ots) - Am Mittwochabend ist es auf der A30 in Fahrtrichtung Niederlande zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 18:05 Uhr erkannte der 51-jährige Fahrer eines Skoda Karoq das Stauende in Höhe Salzbergen zu spät. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, wich er in die Rettungsgasse aus und kollidierte dabei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren