Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Unfallflucht auf Parkplatz eines Seniorenzentrums: Polizei sucht Zeugen

Lathen (ots)

Am Montag (27. Oktober 2025) kam es in Lathen zwischen 13:30 Uhr und 21:30 Uhr auf dem Parkplatz des Seniorenzentrums Haus Simeon (Eschring 3) zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten schwarzen Opel Mokka. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder zu einem beschädigten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell