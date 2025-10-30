Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Am Montag (27. Oktober 2025) ist es zwischen 13:10 Uhr und 14:00 Uhr auf dem Parkplatz der Physiotherapiepraxis Physio-Fit Dijkhuizen, Schwedenschanze 123 in Lingen, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte dort einen schwarzen BMW 120d und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Da der Parkplatz zur Unfallzeit stark frequentiert war, könnten Patientinnen und Patienten der Praxis oder Anwohner Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Unfalls beitragen können.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591 / 870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell