Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - 50-Jähriger auf Brücke angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn (ots)

Am Montagabend (27. Oktober 2025) ist es in Nordhorn zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Gegen 20:00 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Turmstraße in Richtung der dortigen Fahrradbrücke über den Nordhorn-Almelo-Kanal.

Auf der Brücke befand sich zu diesem Zeitpunkt eine Gruppe von vier bis sechs Jugendlichen, die dem Mann den Weg versperrten. Nachdem dieser geklingelt und die Gruppe gebeten hatte, Platz zu machen, wurde er nach bisherigen Erkenntnissen plötzlich von mehreren Personen mit Holzgegenständen angegriffen. Der 50-Jährige kam zu Fall und wurde anschließend, während er am Boden lag, von mehreren Beteiligten getreten.

Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Mann erlitt Verletzungen und begab sich später in ärztliche Behandlung.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

4 bis 6 Personen

alle männlich

etwa 16 bis 20 Jahre alt

1,60 m bis 1,75 m groß

südländisches Erscheinungsbild

dunkel gekleidet, eine Person trug eine blaue Jeans, teilweise mit Cap

drei Personen führten lange Holzgegenstände mit sich

Die Polizei Nordhorn bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 05921 / 3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

