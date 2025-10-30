PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Versuchter Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Am Dienstag (28. Oktober 2025) kam es in der Parkstraße in Lingen zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten bislang unbekannte Täter versucht, in ein Wohnhaus in der Parkstraße einzudringen.

Die Bewohner stellten gegen 12:30 Uhr Spuren an ihrer Haustür fest und verständigten daraufhin umgehend die Polizei. Nach ihren Angaben war der Schaden am Morgen gegen 9:00 Uhr noch nicht vorhanden. In das Haus gelangten die Täter nicht, gestohlen wurde nach derzeitigem Stand nichts.

Die Polizei Lingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die am Dienstagvormittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Parkstraße oder im näheren Umfeld - insbesondere im Bereich der Wilhelmsstraße, Waldstraße oder des Willy-Brandt-Rings - beobachtet haben.

Hinweise bitte an die Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591 / 87-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

