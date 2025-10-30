Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Sachbeschädigung an Pkw - Polizei sucht Zeugen

Dörpen (ots)

Am Montagabend (27. Oktober 2025) zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen auf dem Parkplatz der Schwimmhalle in der Schulstraße abgestellten Pkw.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Mazda CX-3. An dem Wagen wurden zahlreiche Löcher in der Spoilerlippe der Motorhaube festgestellt. Zudem entstanden weitere Beschädigungen am Kühlergrill und am linken vorderen Kotflügel.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Parkplatz oder in der Umgebung beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 / 926-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell