PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Sachbeschädigung an Pkw - Polizei sucht Zeugen

Dörpen (ots)

Am Montagabend (27. Oktober 2025) zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen auf dem Parkplatz der Schwimmhalle in der Schulstraße abgestellten Pkw.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Mazda CX-3. An dem Wagen wurden zahlreiche Löcher in der Spoilerlippe der Motorhaube festgestellt. Zudem entstanden weitere Beschädigungen am Kühlergrill und am linken vorderen Kotflügel.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Parkplatz oder in der Umgebung beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 / 926-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 15:31

    POL-EL: Lingen - Versuchter Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

    Lingen (ots) - Am Dienstag (28. Oktober 2025) kam es in der Parkstraße in Lingen zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten bislang unbekannte Täter versucht, in ein Wohnhaus in der Parkstraße einzudringen. Die Bewohner stellten gegen 12:30 Uhr Spuren an ihrer Haustür fest und verständigten daraufhin umgehend die Polizei. Nach ihren ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 15:12

    POL-EL: Bad Bentheim - Schwerer Verkehrsunfall - 50-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt

    Bad Bentheim (ots) - Bad Bentheim. Am Donnerstagmorgen (30. Oktober 2025) ist es auf der Hengeloer Straße im Bad Bentheimer Ortsteil Gildehaus zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen. Ein 50-jähriger Mann kam dabei ums Leben. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann gegen 7:00 Uhr mit seinem VW Caravelle auf der Landesstraße 39 aus Richtung Gildehaus in Richtung ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 08:34

    POL-EL: Haren - Einbruch in zuvor brandbeschädigtes Gebäude - Polizei sucht Zeugen

    Haren (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (27. auf den 28. Oktober 2025) sind bislang unbekannte Täter in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Rütenbrocker Hauptstraße in Haren eingebrochen. Das Gebäude war erst vor rund einer Woche von einem Brand* betroffen und bis zum 24. Oktober beschlagnahmt. Nach der Freigabe durch die Ermittlungsbehörden verschaffte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren