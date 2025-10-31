Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Fahrerflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Haren (ots)

Am 30. Oktober 2025 kam es zwischen 10:15 Uhr und 11:00 Uhr auf einem Parkplatz am Burggraben zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte dabei beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen Nissan Juke. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei Haren bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Verursacherfahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 05932 / 72100 zu melden.

