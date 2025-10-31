PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Fahrerflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Haren (ots)

Am 30. Oktober 2025 kam es zwischen 10:15 Uhr und 11:00 Uhr auf einem Parkplatz am Burggraben zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte dabei beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen Nissan Juke. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei Haren bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Verursacherfahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 05932 / 72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren