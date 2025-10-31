Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Bronzene Grableuchten von Friedhof entwendet - Polizei sucht Zeugen

Salzbergen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen dem 24. Oktober, 15:00 Uhr, und dem 26. Oktober, 15:00 Uhr, auf einem Friedhof an der Straße Am Feldkamp zwei Bronzene Grableuchten gestohlen.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 700 Euro geschätzt. Die Polizei Salzbergen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Salzbergen unter der Rufnummer 05976 / 94855-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell