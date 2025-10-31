Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Erneuter Einbruch - Tabakwaren und Alkohol entwendet

Haren (ots)

Bereits zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit ist es in Haren zu einem Einbruch in ein Wohn- und Geschäftsgebäude an der Rütenbrocker Hauptstraße gekommen. Zwischen dem Abend des 29. Oktober und dem Morgen des 30. Oktober 2025 verschafften sich bislang unbekannte Täter erneut Zutritt zu dem Objekt, das bereits am 20. Oktober von einem Brand betroffen war.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Täter in den zum Gebäude gehörenden Getränkemarkt ein und entwendeten unter anderem mehrere Kartons Zigaretten, E-Zigaretten sowie Alkoholika. Der entstandene Schaden wird auf über 4.000 Euro geschätzt. Zudem wurde vom Grundstück ein Anhänger entwendet.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Rütenbrocker Hauptstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Rufnummer 05932 / 72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell