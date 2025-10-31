PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Neuenhaus (ots)

Am Dienstag, 28. Oktober 2025, kam es zwischen 14:10 Uhr und 14:45 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz an der Veldhausener Straße 59 zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die Fahrerin eines weißen Kia Niro hatte ihr Fahrzeug dort abgestellt und war einkaufen gegangen. Als sie zurückkehrte, stellte sie einen frischen Schaden am Heck ihres Pkw fest. Vom bislang unbekannten Verursacher fehlt jede Spur.

Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Neuenhaus unter der Rufnummer 05941 / 989200 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
