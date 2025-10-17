Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unbekannte dringen in zwei BMW ein

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannte haben es in Bergisch Gladbach auf zwei Pkw der Marke BMW abgesehen. In einem Fall gelang es ihnen, eine Tachoeinheit auszubauen. In dem anderen Fall wurde ein Täter von einem Zeugen gestört.

Gestern Morgen (16.10.) wurde die Polizei nach Paffrath gerufen. Ein in der Höffenstraße geparktes BMW-Kabrio war aufgebrochen worden. Die Fensterscheibe auf der Fahrerseite war vollständig zerstört und die Tachoeinheit des Pkw im Wert von circa 2.000 Euro fehlte. Der Besitzer gab an, den Pkw am Vorabend gegen 22:00 Uhr dort abgestellt zu haben. Am nächsten Morgen machte ihn ein Zeuge gegen 10:00 Uhr auf den Aufbruch aufmerksam.

Im Bergisch Gladbacher Stadtteil Refrath wurde ein Zeuge in der Nacht auf Donnerstag (16.10.) gegen 04:50 Uhr durch die Alarmanlage eines BMW, Modell X4, geweckt. Als er sich zu dem Pkw auf der Straße Im Lüh begab, sah er einen unbekannten Mann in dem Pkw sitzen. Er sprach ihn an, worauf der Unbekannte zu Fuß flüchtete. Der Zeuge beschreibt den Mann folgendermaßen:

Circa 170 - 175 cm groß, hagere Statur, helle Haut. Er trug einen grauen Hoodie, eine blaue Jeans und eine Sonnenbrille.

Aus dem Pkw wurde nichts entwendet. Die Polizei nahm in beiden Fällen eine Strafanzeige auf und bittet weitere Zeugen, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (bw)

