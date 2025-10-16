Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach

Rösrath - Zwei Diebstähle aus Handwerkerfahrzeugen

Bergisch Gladbach / Rösrath (ots)

Am gestrigen Dienstag (15.10.) meldeten sich Mitarbeiter zweier Firmen bei der Polizei und meldeten Diebstähle aus ihren Handwerkerfahrzeugen.

Zunächst wurden die Polizisten zu einer Firma im Dammelsfurther Weg in Rösrath gerufen. Der Transporter der Marke Ford wurde von Mitarbeitern am Dienstag (14.10.) gegen 17:00 Uhr auf dem Hinterhof der Firma geparkt und ordnungsgemäß verschlossen. Am nächsten Morgen stellten die Mitarbeiter um 07:30 Uhr fest, dass unbekannte Täter die Heckscheibe des Transporters eingeschlagen hatten. Aus dem Inneren des Fahrzeuges wurden zahlreiche Werkzeuge der Marken Makita und Bosch entwendet. Der Wert der entwendeten Ware wird aktuell auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Gegen Mittag wurde die Polizei dann zu einem Parkplatz in der Straße Burggraben in Bergisch Gladbach-Bensberg gerufen. Hier wurde das Fenster auf der Fahrerseite eines Transporters der Marke Ford eingeschlagen. Mitarbeiter der zugehörigen Firma hatten das Fahrzeug zuletzt am Montag (13.10.) in einem unbeschädigten Zustand gesehen. Am nächsten Tag seien sie vom Ordnungsamt Bergisch Gladbach auf die Beschädigungen aufmerksam gemacht worden. Im Nachgang wurde festgestellt, dass auch in diesem Fall Werkzeuge, darunter ein Akkuschrauber, eine Bohrmaschine und ein Strommessgerät der Marken Würth und Fluke, entwendet wurden.

In beiden Fällen nahmen die Polizisten jeweils eine Strafanzeige auf. Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu diesen beiden Taten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell