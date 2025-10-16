Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Pkw fährt über Fahrradfahrer - 61-Jähriger wird schwer verletzt

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Morgen (15.10.) wurde ein 61-jähriger Fahrradfahrer aus Köln in Lustheide schwer verletzt. Er war von einem Pkw überfahren worden. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Gegen 07:25 Uhr befuhr eine 56-jährige Bergisch Gladbacherin mit ihrem Pkw, Marke Toyota, die Straße Lustheide in Fahrtrichtung Köln. Als die Frau links in den Flehbachmühlenweg abbog, übersah sie einen entgegenkommenden 61-jährigen Kölner auf einem Fahrrad, der auf einem Fahrradweg in Fahrtrichtung Bensberg unterwegs war. Dem Radfahrer gelang es noch zu bremsen, auf nasser Fahrbahn rutschte er jedoch weg und fiel vor den Pkw. Die 56-Jährige fuhr dann über den Mann. Er wurde dabei schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.

Gegen die Unfallverursacherin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ermittelt. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell