Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Handwerkerfahrzeug aufgebrochen

Overath (ots)

Unbekannte haben ein Handwerkerfahrzeug in Vilkerath aufgebrochen und daraus mehrere Maschinen gestohlen. Das Diebesgut hat einen Wert im mittleren vierstelligen Bereich.

Nach dem Aufbruch eines Handwerkerfahrzeugs in der Straße Wiesengrund bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Gestern Morgen (14.10.), gegen 08:00 Uhr, wurde die Polizei in die Straße Wiesengrund gerufen. Vor Ort fanden die Beamten ein Handwerkerfahrzeug vor, dessen Seitentür geöffnet war. Aus dem Fahrzeug war diverses Werkzeug entwendet worden. Der Fahrer des Fahrzeugs gab an, das Fahrzeug am Vorabend (13.10.), gegen 20:00 Uhr, in der Straße Wiesengrund abgestellt zu haben. Am nächsten Morgen, gegen 07:30 Uhr, bemerkte er den Diebstahl. Die herbeigerufene Polizei konnte Beschädigungen am hinteren Schloss des Fahrzeugs erkennen.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges im Umfeld des Fahrzeugs gesehen haben, sich an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205 - 0 zu wenden. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
