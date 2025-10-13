Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Pkw kollidiert mit E-Scooter - 13-Jähriger verletzt

Overath (ots)

Am gestrigen Sonntag (12.10.) wurde die Polizei gegen 13:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Am Lüderich in Untereschbach gerufen. Ein 13-jähriges Kind soll von einem Pkw angefahren und verletzt worden sein.

Vor Ort gab eine 20-jährige Kölnerin gegenüber den Polizisten an, zuvor die Straße in ihrem Pkw der Marke Dacia entlanggefahren zu sein. Zeitgleich befuhr ein 13-jähriger Overather mit einem E-Scooter verkehrswidrig den Gehweg. Als die Kölnerin beabsichtigte auf den Parkplatz hinter der Sporthalle einzubiegen, übersah sie den 13-Jährigen und kollidierte mit diesem.

Rettungskräfte versorgten den 13-Jährigen und brachten ihn wenig später mit schweren, aber keinen lebensgefährlichen Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird aktuell auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt. Da das Mindestalter zum Führen eines E-Scooters bei 14 Jahren liegt, wurde zudem eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. (ch)

