POL-RBK: Overath - Lkw kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Overath (ots)

Gestern Abend (12.10.) ist in Marialinden ein Fahrer eines Lkw von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung heruntergefahren. In Folge dessen überschlug sich der Lkw. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Bei ihm besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Der 32-Jährige aus Marialinden war gegen 19:40 Uhr auf der L 153 zwischen Engelskirchen-Loope und Overath-Marialinden unterwegs. Zwischen der Ortschaft Kaltenborn und der Einmündung Kaldauer Höhe kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Anschließend fuhr er eine Böschung herunter und überschlug sich. Dabei wurde der 32-Jährige leicht verletzt. Der Lkw wurde dabei stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Da bei dem Unfallverursacher der Verdacht besteht, unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilgenommen zu haben, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Gegen den 32-Jährigen wird wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholgenusses ermittelt. (bw)

