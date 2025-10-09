PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Trickdieb bestiehlt Seniorin

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Broitzem

07.10.25, 18.00 Uhr

Schmuck entwendet

Am Dienstagabend klingelte es an er Haustür einer 83-jährigen Seniorin in Broitzem. Vor der Tür stand ein unbekannter Mann, der sagte, dass er auf der Suche nach alten Elektrogeräten oder Büchersammlungen sei. Die Seniorin entgegnete, dass ihr das gerade nicht passen würde. Der Mann blieb allerdings hartnäckig, so dass sie ihm schließlich Einlass gewährte. Im Haus zeigte sie ihm die vorhandenen Bücher, woraufhin der Unbekannte auch sein Kaufinteresse äußerte. Er erklärte dann, dass er einen Karton aus seinem Auto holen würde und verließ alleine das Haus. Weil der Seniorin die Sache dann doch komisch vorkam, folgte sie ihm kurze Zeit später. Der Unbekannte war allerdings verschwunden.

Am Abend bemerkte die 83-Jährige dann, dass eine Schmuckschatulle aus ihrem Haus ebenfalls verschwunden war, so dass sie am nächsten Tag die Polizei informierte. Der Schmuck in der Schatulle hat einen Wert von mehreren hundert Euro

Der Sachverhalt wurde durch den Kriminaldauerdienst aufgenommen.

Der bislang Unbekannte wird als ca. 45 Jahre alt und 180 cm groß, mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Er habe helle Oberbekleidung und eine dunkle Hose getragen.

Im Rahmen eines eingeleiteten Ermittlungsverfahrens werden u.a. Zeugen gesucht, die zur Tatzeit Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

