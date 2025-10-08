PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Unfall zwischen Radfahrern

Braunschweig (ots)

Willy-Brand-Platz, 19.09.2025, 20:30h

Unbekannter lässt Frau nach Kollision zurück

Bereits vor rund drei Wochen ereignete sich an einem Freitagabend ein Unfall zwischen Bahnhof und St. Leonhard. Eine 16-jährige Braunschweigerin fuhr mit ihrem Rad in Richtung St. Leonhard, als ihr ein Mann, ebenfalls auf einem Fahrrad, entgegenkam und mit ihr zusammenstieß. Der Mann las unvermittelt seine Sachen auf und fuhr davon. Eine Zeugin half der jungen Dame, die sich bei dem Unfall verletzte.

Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen des Unfalls und nach dem Unfallgegner. Dieser konnte wie folgt beschrieben werden: braune lockige Haare, roter Rucksack, 20-25 Jahre alt. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter 0531-476 3935 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

