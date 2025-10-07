Polizei Braunschweig

POL-BS: Selbstsicherer Dieb

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt

06.10.25, 10.00 Uhr

Krimineller Plan fehlgeschlagen

Gestern Vormittag suchte ein 30-jähriger Mann einen Juwelier in der Innenstadt auf. Zunächst gab er an, ein Schmuckstück veräußern zu wollen. Nachdem das Geschäft allerdings nicht zustande kam, schaute er sich noch die Auslagen des Juweliers an. Zunächst unbemerkt entwendete er dann ein hochwertiges Armband, bevor er das Geschäft verließ.

Wenig später erschien er wieder in den Räumlichkeiten, um abermals ein Schmuckstück veräußern zu wollen. Zwischenzeitlich wurde der Diebstahl des Armbandes allerdings bemerkt und der Mann als Täter wiedererkannt. Folglich alarmierte man die Polizei. Bemühungen des Täters, das gestohlene Armband zurückzugeben und Bitten, die Polizei nicht zu rufen, kamen zu spät. Kurze Zeit später erschien eine Funkstreifenbesatzung und nahm den Dieb fest.

Das Armband hat einen Wert von ca. 1900 Euro.

Der Beschuldigte wurde zunächst einer Dienststelle zugeführt. Er ist in der Vergangenheit bereits einschlägig wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Erst am 25. September wurde er aus einer Haftanstalt entlassen.

Im Rahmen eines sog. beschleunigten Verfahrens wurde er heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig beim Amtsgericht Braunschweig zur Hauptverhandlung vorgeführt. Er wurde zu einer Geldstrafe verurteilt.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell