PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Braunschweig

POL-BS: Selbstsicherer Dieb

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt

06.10.25, 10.00 Uhr

Krimineller Plan fehlgeschlagen

Gestern Vormittag suchte ein 30-jähriger Mann einen Juwelier in der Innenstadt auf. Zunächst gab er an, ein Schmuckstück veräußern zu wollen. Nachdem das Geschäft allerdings nicht zustande kam, schaute er sich noch die Auslagen des Juweliers an. Zunächst unbemerkt entwendete er dann ein hochwertiges Armband, bevor er das Geschäft verließ.

Wenig später erschien er wieder in den Räumlichkeiten, um abermals ein Schmuckstück veräußern zu wollen. Zwischenzeitlich wurde der Diebstahl des Armbandes allerdings bemerkt und der Mann als Täter wiedererkannt. Folglich alarmierte man die Polizei. Bemühungen des Täters, das gestohlene Armband zurückzugeben und Bitten, die Polizei nicht zu rufen, kamen zu spät. Kurze Zeit später erschien eine Funkstreifenbesatzung und nahm den Dieb fest.

Das Armband hat einen Wert von ca. 1900 Euro.

Der Beschuldigte wurde zunächst einer Dienststelle zugeführt. Er ist in der Vergangenheit bereits einschlägig wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Erst am 25. September wurde er aus einer Haftanstalt entlassen.

Im Rahmen eines sog. beschleunigten Verfahrens wurde er heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig beim Amtsgericht Braunschweig zur Hauptverhandlung vorgeführt. Er wurde zu einer Geldstrafe verurteilt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 10:58

    POL-BS: Sicherheitsforderungen der Polizei erfüllt - Verzicht auf personalisiertes Ticketing

    Braunschweig (ots) - Die Polizeidirektion Braunschweig verzichtet auf die Anordnung des personalisierten Ticketings für das anstehende Niedersachsenderby am 26.10.2025. Aufgrund eines bislang nicht ausreichenden Sicherheitskonzepts stand polizeilicherseits die Forderung und gegebenenfalls die formelle Anordnung eines personalisierten Ticketverkaufs für die Gästefans ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 10:52

    POL-BS: Dienstlicher "Ausflug" in den Binnenschiffverkehr

    Braunschweig (ots) - Braunschweig, Mittellandkanal 02.10.25, 21.50 Uhr Alkoholisierter Schiffsführer festgestellt Am späteren Donnerstagabend meldete sich ein Hinweisgeber in der hiesigen Leitstelle und gab an, dass er in Höhe der Kanalbrücke in Wenden ein Frachtschiff auf dem Kanal beobachte, was mehrfach die Kanalmauer touchiert habe. Er habe den Eindruck, dass die Schiffsbesatzung eventuell Hilfe benötige. ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 09:35

    POL-BS: Zeugenaufruf - Handtaschenraub

    Braunschweig (ots) - Höhe, 05.10.2025, 14:45h Unbekannter Radfahrer entreißt Frau die umgehängte Tasche Am gestrigen Nachmittag ereignete sich in der Innenstadt ein Handtaschenraub. Eine 88-jährige Braunschweigerin befand sich auf der Straße "Höhe" bei der Hausnummer 19, als von hinten ein Radfahrer nahte. Der Radfahrer entriss der Seniorin im Vorbeifahren die Handtasche, welche sie über der rechten Schulter trug. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren