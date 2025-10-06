PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Braunschweig

POL-BS: Dienstlicher "Ausflug" in den Binnenschiffverkehr

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Mittellandkanal

02.10.25, 21.50 Uhr

Alkoholisierter Schiffsführer festgestellt

Am späteren Donnerstagabend meldete sich ein Hinweisgeber in der hiesigen Leitstelle und gab an, dass er in Höhe der Kanalbrücke in Wenden ein Frachtschiff auf dem Kanal beobachte, was mehrfach die Kanalmauer touchiert habe. Er habe den Eindruck, dass die Schiffsbesatzung eventuell Hilfe benötige.

Daraufhin wurde eine Funkstreifenbesatzung in Richtung Mittellandkanal entsandt. Vor Ort konnten die Beamten das beschriebene Frachtschiff feststellen, wie es sich auf eine Anlegestelle zubewegte, um dort anzulegen. Nachdem das Schiff festmachte, sprachen die Beamten den Schiffsführer an. Bereits hier konnte festgestellt werden, dass der 36-jährige Niederländer eine verwaschene Aussprache hatte und sehr unsicher in seinen Bewegungen war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille.

Zwecks Entnahme einer Blutprobe wurde der Mann einer Polizeidienststelle zugeführt. Anschließend wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs infolge Alkoholkonsums verantworten. Die weitere Bearbeitung wird von der zuständigen Wasserschutzpolizei übernommen.

Beschädigungen am Schiff oder an der Mauer des Mittellandkanals konnten bislang nicht festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 09:35

    POL-BS: Zeugenaufruf - Handtaschenraub

    Braunschweig (ots) - Höhe, 05.10.2025, 14:45h Unbekannter Radfahrer entreißt Frau die umgehängte Tasche Am gestrigen Nachmittag ereignete sich in der Innenstadt ein Handtaschenraub. Eine 88-jährige Braunschweigerin befand sich auf der Straße "Höhe" bei der Hausnummer 19, als von hinten ein Radfahrer nahte. Der Radfahrer entriss der Seniorin im Vorbeifahren die Handtasche, welche sie über der rechten Schulter trug. ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 13:05

    POL-BS: Diebesbande festgenommen

    Braunschweig (ots) - Braunschweig, Innenstadt 30.09.25, 10.40 Uhr Drei Beschuldigte im ganzen Bundesgebiet auffällig Am gestrigen Vormittag meldete sich der Sicherheitsdienst einer Modekettenfiliale im Innenstadtbereich und gab an, dass sich im Geschäft drei verdächtige Personen aufhalten. Man vermute, dass diese eventuell stehlen wollen. Daraufhin begaben sich Beamte des Polizeikommissariat Mitte zur Filiale. Vor Ort konnten die drei beschriebenen Personen festgestellt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren