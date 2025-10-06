Polizei Braunschweig

POL-BS: Dienstlicher "Ausflug" in den Binnenschiffverkehr

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Mittellandkanal

02.10.25, 21.50 Uhr

Alkoholisierter Schiffsführer festgestellt

Am späteren Donnerstagabend meldete sich ein Hinweisgeber in der hiesigen Leitstelle und gab an, dass er in Höhe der Kanalbrücke in Wenden ein Frachtschiff auf dem Kanal beobachte, was mehrfach die Kanalmauer touchiert habe. Er habe den Eindruck, dass die Schiffsbesatzung eventuell Hilfe benötige.

Daraufhin wurde eine Funkstreifenbesatzung in Richtung Mittellandkanal entsandt. Vor Ort konnten die Beamten das beschriebene Frachtschiff feststellen, wie es sich auf eine Anlegestelle zubewegte, um dort anzulegen. Nachdem das Schiff festmachte, sprachen die Beamten den Schiffsführer an. Bereits hier konnte festgestellt werden, dass der 36-jährige Niederländer eine verwaschene Aussprache hatte und sehr unsicher in seinen Bewegungen war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille.

Zwecks Entnahme einer Blutprobe wurde der Mann einer Polizeidienststelle zugeführt. Anschließend wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs infolge Alkoholkonsums verantworten. Die weitere Bearbeitung wird von der zuständigen Wasserschutzpolizei übernommen.

Beschädigungen am Schiff oder an der Mauer des Mittellandkanals konnten bislang nicht festgestellt werden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell