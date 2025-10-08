Polizei Braunschweig

POL-BS: Eigentümer gesucht - Fundfahrrad

Braunschweig (ots)

Paul-Jonas-Meier-Straße, 07.10.2025

Verlierer von hochwertigem Zweirad gesucht

Gestern stellten Polizeibeamte nach einem Zeugenhinweis ein hochwertiges Herrenrad in der Paul-Jonas-Meier-Straße fest. Es handelt sich um ein schwarzes Fahrrad der Marke STEVENS und war mit einer Alarmanlage gesichert. Zuvor soll das Fahrrad bereits rund zwei Monate am Fundort gestanden haben.

Bislang konnten keine Hinweise auf den Eigentümer erlangt werden. Das Polizeikommissariat Nord bittet daher um Mithilfe. Wer Hinweise zur Herkunft des Fahrrads oder zu dem Eigentümer geben kann, wird gebeten sich unter 0531-476 3315 zu melden.

