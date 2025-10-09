Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Diebstahl und Fund von hochwertigen Pedelecs

Bergisch Gladbach (ots)

Die Polizei hat in der vergangenen Nacht (09.10.) bei der Kontrolle eines Mannes in der Straße Quirlsberg drei gestohlene Pedelecs entdeckt. Gleichzeitig bittet die Polizei um Zeugenhinweise nach dem Diebstahl von zwei weiteren hochwertigen Pedelecs aus dem Keller eines Hauses in der Cederstraße.

Gegen 0:45 Uhr fiel der Polizei eine verdächtige Person auf, die auf einem Pedelec aus einem Wald zwischen Quirlsberg und Bensberger Straße unterwegs war, und kontrollierte diese. Der Mann, ein 35-jähriger Bergisch Gladbacher, führte in einer Bauchtasche Drogenbesteck mit sich. Bei der freiwilligen Überprüfung seines Mobiltelefons wurden Chats entdeckt, die darauf hindeuten, dass der Mann mit Betäubungsmitteln handelt. Zudem wurden auf seinem Telefon Bilder von hochwertigen Pedelecs entdeckt. Das Pedelec, auf dem der Mann unterwegs war, war als gestohlen gemeldet.

In unmittelbarer Nähe zur Wohnung des 35-Jährigen fand die Polizei später zwei weitere Pedelecs, die ebenfalls als gestohlen gemeldet worden waren. Alle drei Pedelecs wurden sichergestellt, befinden sich aktuell in der Polizeiwache Bergisch Gladbach und werden an die rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt. Gegen den 35-Jährigen wird wegen Fahrraddiebstahls und des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.

Bereits gestern Morgen (08.10.) wurde die Polizei in die Cederstraße gerufen, nachdem ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses den Diebstahl zweier Pedelecs gemeldet hatte. Vor Ort gab der Mann an, sein Pedelec am Vorabend gegen 19:00 Uhr in den Fahrradkeller gestellt zu haben. Als er am nächsten Morgen gegen 08:45 Uhr in den Keller zurückkehrte, stellte er fest, dass sowohl sein Pedelec als auch das Pedelec seiner Nachbarin fehlten. Beide gestohlenen Pedelecs stammen vom Hersteller Carver und haben einen Wert im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und hat beide Pedelecs zur Fahndung ausgeschrieben.

Wer Hinweise zu dem Diebstahl der Pedelecs in der Cederstraße geben kann, wird gebeten, sich das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu wenden. (bw)

