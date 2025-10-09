Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen

Diez (Rheinland-Pfalz)

Limburg an der Lahn

Dornburg (Hessen) - Wer weiß, wo sich die 16-jährige Matilda T. aufhält?

Wermelskirchen / Diez (Rheinland-Pfalz) / Limburg an der Lahn / Dornburg (Hessen) (ots)

Die Polizei Rhein-Berg erhielt Kenntnis darüber, dass eine 16-Jährige aus Wermelskirchen bereits längere Zeit von ihren Erziehungsberechtigten vermisst wird. Die bisherigen polizeilichen Maßnahmen führten nicht zur Aufenthaltsermittlung der Jugendlichen.

Zuletzt gesehen wurde sie Mitte August von ihrer Mutter in Rheinland-Pfalz. Vermisst gemeldet wurde sie einen Monat später durch ihren Vater, der ebenfalls in Wermelskirchen lebt. Zu ihrer Mutter hatte das Mädchen bis vor zwei Wochen noch regelmäßig telefonischen Kontakt.

Es bestehen aktuell keine konkreten Anhaltspunkte für eine Gefährdung der Jugendlichen und Ermittlungen ergaben, dass sie sich vermutlich im Bereich Limburg an der Lahn / Dornburg (Hessen) oder in Diez (Rheinland-Pfalz) aufhalten könnte.

Sie wird wie folgt beschrieben: schlanke Statur, circa 150 cm groß, blau-grüne Augen, Bekleidung unbekannt.

Ein Lichtbild der Vermissten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter polizei.nrw/fahndung/182679.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wendet sich bitte an das hiesige Kriminalkommissariat 1 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0 oder jede nächstgelegene Polizeidienststelle. (ct)

