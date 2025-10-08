Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Täter erbeuten gewaltsam die Geldbörse eines Geschädigten

Bergisch Gladbach (ots)

Ein 52-jähriger Bergisch Gladbach ist vorgestern Abend (06.10.) von zwei Unbekannten in der Innenstadt beraubt worden. Der Geschädigte erschien gestern (07.10.) bei der Polizeiwache in Bergisch Gladbach, um eine Anzeige zu erstatten. Seinen Angaben nach war er am besagten Abend gegen 20:00 Uhr zu Fuß von einem Supermarkt gekommen und durch ein Waldgebiet in Richtung eines Kindergartens gegangen. In Höhe eines Spielplatzes in der Hans-Zanders-Straße kamen plötzlich zwei Männer auf ihn zu, die ihn gewaltsam packten und nach seiner Geldbörse fragten. Der Geschädigte warf seine Geldbörse auf den Boden und die Täter flüchteten in Richtung Quirlsberg, nachdem sie diese aufgehoben hatten.

Der Anzeigenerstatter konnte die Täter im Rahmen einer Zeugenvernehmung durch die Kriminalpolizei detailliert beschreiben. Demnach soll der erste Täter wie folgt ausgesehen haben: circa 25 Jahre alt, 180 cm groß, 85 kg, große Augen, schwarze Wollmütze, blaue Atemschutzmaske, schwarze oder grüne Jacke. Der zweite Täter wurde wie folgt beschrieben: circa 22 bis 23 Jahre alt, 170 cm groß, 55 kg, schwarze glatte Haare, dunkler Teint, große Augen, blaue Atemschutzmaske, dunkle Jacke.

Der Geschädigte wurde bei der Tat leicht verletzt und es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Raubdeliktes eingeleitet.

Wer Hinweise zu den zwei Tätern geben kann, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell