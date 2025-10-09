Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Trickbetrüger geben sich als Handwerker aus und erbeuten Schmuck und Bargeld

Leichlingen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (08.10.) klingelte gegen 12:30 Uhr ein unbekannter Mann an der Haustür einer Seniorin in der Brückenstraße. Der Mann gab an, Glasfaser verlegen zu wollen. Die Seniorin ließ den vermeintlichen Handwerker hinein und ging mit ihm in den Keller, um einen entsprechenden Anschluss aufzusuchen. Als man diesen nicht fand, zog der unbekannte Mann einen weiteren vermeintlichen Handwerker hinzu.

Die beiden unbekannten Männer lenkten die Seniorin unter einem Vorwand im Wohnzimmer des Hauses ab, während sie weitere Räumlichkeiten angeblich nach einem geeigneten Anschluss absuchten. In Wahrheit entwendeten die Männer jedoch diverse hochwertige Schmuckgegenstände und Bargeld. Als die Männer nach einigen Minuten nicht zurückkehrten, wurde die Seniorin stutzig und bemerkte, dass die beiden das Haus schon längst wieder verlassen hatten. Im Anschluss fiel der Bewohnerin das Fehlen des Goldschmucks sowie eines vierstelligen Bargeldbetrages auf.

Der Mann, der zunächst an der Haustür klingelte, war laut Einschätzungen der Seniorin circa Ende 20 und ungefähr 1,80 m bis 1,85 m groß. Er hatte kurze blonde Haare und trug eine dunkelblaue Jacke mit Schriftzug, ein hellblaues Hemd, eine schwarze Jeans sowie schwarze Stiefel. Zudem hatte er einen Laptop bei sich und sprach akzentfreies Deutsch.

Der zweite Unbekannte war circa 40-50 Jahre alt und etwa 1,70 m groß. Er hatte schwarze Haare, einen Bart und trug eine schwarze Jacke mit Schriftzug sowie eine schwarze Jeans.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise nähere Angaben zu den zwei Tätern geben können. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

