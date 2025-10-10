Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Drogenanbau bei Hausdurchsuchung entdeckt - Eine Person vorläufig festgenommen

Leichlingen (ots)

In der Nacht zu Freitag (10.10.) wurde die Polizei gegen 04:00 Uhr zu einem Einfamilienhaus in der Montanusstraße gerufen. Vor Ort soll es zu einer Bedrohung gekommen sein, bei der eine 32-jährige Kölnerin laut ihren Angaben mit einer Schusswaffe bedroht wurde.

Bei Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten befand sich die Kölnerin bereits außerhalb des Hauses. Sie gab an, sich dort mit einem ihr vorher noch unbekannten Mann getroffen zu haben. Im weiteren Verlauf soll es dann zu Streitigkeiten gekommen sein, in Folge dessen der Mann die 32-Jährige mit einer Schusswaffe zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben soll. Nachdem der Mann der Kölnerin laut ihrer Aussage das Geld entrissen hatte, verließ sie das Haus und alarmierte die Polizei.

Aufgrund der unsicheren Lage in Bezug auf den vermutlich bewaffneten Bewohner wurde eine Hausdurchsuchung angeordnet und Spezialeinsatzkräfte des PP Köln hinzugerufen. Diese verschafften sich wenig später Zugang zum Haus und nahmen einen 46-Jährigen fest. Es stellte sich heraus, dass der 46-Jährige in dem dortigen Einfamilienhaus nicht gemeldet ist und über keinen festen Wohnsitz verfügt. Bei der anschließenden Hausdurchsuchung stellten die Beamten zudem fest, dass diverse Räumlichkeiten des Hauses dazu dienten, Betäubungsmittel anzubauen. Es konnten zahlreiche Hanfstecklinge aufgefunden werden.

Genaue Angaben zur Menge der sichergestellten Betäubungsmittel können aufgrund noch andauernder Durchsuchungsmaßnahmen aktuell noch nicht getätigt werden. Der 46-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Bergisch Gladbach verbracht. Er soll zeitnah einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an. (ch)

