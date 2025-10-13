Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Kürten (ots)

Am Sonntag (12.10.) ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Broch/Wipperfürther Straße. Bei Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten wurde ein Motorradfahrer bereits durch Rettungskräfte behandelt.

Zuvor befuhr eine 47-jährige Kürtenerin gegen 14:00 Uhr die Straße Broch und beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links auf die Wipperfürther Straße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs übersah sie einen 32-jährigen Wermelskirchener, der mit seinem Motorrad die Wipperfürther Straße in Fahrtrichtung Sürth befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer über die Motorhaube des Pkw der Marke Mini geschleudert, kam auf der Fahrbahn zu Fall und erlitt schwere Verletzungen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Motorrad wurde durch die Polizei sichergestellt. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der 32-jährige Motorradfahrer zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird aktuell auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn im Bereich der Kreuzung zeitweise gesperrt werden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell